Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbruch in Büroräume - Fotofahndung

Essen (ots)

45327 E-Stoppenberg:

Am Montag, 31. August gegen 00:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Martin-Kremmer-Straße.

Zwei unbekannte Männer sind in das Gebäude eingedrungen und versuchten dann gewaltsam in die dort befindlichen Firmenräumlichkeiten zu gelangen.

Die Täter konnten hierbei gefilmt werden.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die abgebildeten Männer und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 32 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0./PaPe

