Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Fritteusenbrand in Imbiss

Bottrop (ots)

(Li) Vom Besitzer einer Imbissstube an der Prosperstr. wurde die Feuerwehr Bottrop gegen 18:30 Uhr am Sonntagabend über den Notruf 112 alarmiert. Der Besitzer gab an, dass die Fritteuse in dem Schnellrestaurant in Brand geraten sei. Eigene Löschversuche waren erfolglos. Bei Eintreffen der Kräfte von Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt hatten bereits alle Personen den Imbiss verlassen. Sofort wurde ein Atemschutztrupp mit Kohlendioxidlöschern zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Brand konnte schnell erstickt werden. Dadurch wurde ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Imbiss verhindert. Anschließend wurde der betroffene Bereich entraucht. Zwei Angehörige des Familienbetriebes, die eigene Löschversuche unternommen hatten, wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Bottroper Krankenhaus transportiert. Gegen 19:15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Wann der Imbiss wieder öffnen kann, ist allerdings noch unklar. Die Feuerwehr gibt zu Fettbränden folgenden Hinweis: Auf keinen Fall dürfen Fritteusen- oder Fettbrände unterschätzt werden. Auch in der heimischen Küche kann brennendes Öl oder Fett in der Pfanne schnell lebensgefährlich werden, vor allem wenn man instinktiv den kapitalen Fehler macht, mit Wasser löschen zu wollen. Dies kann innerhalb von Sekundenbruchteilen zu Katastrophen führen. Richtig ist, mit einem Deckel oder einer Löschdecke die Flammen abzudecken und dem Feuer damit den Sauerstoff zu entziehen. Glücklicherweise hatten auch die Eigentümer des Imbisses richtig gehandelt und kein Wasser bei den Löschversuchen eingesetzt sowie frühzeitig die Feuerwehr über den Notruf alarmiert.

