Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall auf der A42 Bottroper Feuerwehr unterstützt in Oberhausen

Bottrop (ots)

Oberhausen; Gegen 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop von der Feuerwehr Oberhausen dringend um Unterstützung gebeten. Die Feuerwehr Oberhausen war in mehreren Einsätzen im Stadtgebiet gebunden und hatte keine Einsatzkräfte mehr verfügbar. Auf der A42 in Fahrtrichtung Dortmund, in Höhe der Anschlusstelle Oberhausen Neue-Mitte hatte sich bedingt durch umherfliegende Wrackteile bei einem schweren Verkehrsunfall in Gegenrichtung (siehe Berichterstattung der Feuerwehr Oberhausen) ein LKW den Dieseltank aufgerissen. In ersten Meldungen war sogar von einem leckgeschlagenen Tanklastzug die Sprache. Die Feuerwehr Bottrop war an der Einsatzstelle mit dem Umweltschutzzug und der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop-Vonderort im Einsatz. An einem Silo-LKW war der Kraftstofftank aufgerissen und größere Mengen Diesel liefen auf die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte fingen den auslaufenden Kraftstoff mit Auffangwannen auf und dichteten den stark beschädigten Tank ab. Im Anschluss wurden die ca. 400 Liter Diesel aus dem Tank und den Wannen in einen Transportbehälter umgepumpt. Der auf die Fahrbahn gelaufene Kraftstoff wurde mit Ölbindemittel abgestreut. Nach ca. 2 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Bottrop beendet (CL).

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell