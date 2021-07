Polizei Bielefeld

POL-BI: Autobahnunfall - Audi mit Historischem-Kennzeichen beteiligt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Herford - Bad Salzuflen - Als ein Pkw einem Lkw auf der A2 in Richtung Dortmund Platz machte, stieß ein weiteres Auto am frühen Freitagmorgen, 23.07.2021, gegen den ausscherenden Pkw. Dabei wurde der Fahrer eines Audis leicht verletzt - sein älterer Audi wurde schwer beschädigt. Autobahnpolizisten schätzen den Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen auf 40.000 Euro. Sie haben die Sperrung der A2 in Richtung Dortmund gegen 07:15 Uhr wieder auf - der entstandene Stau löste sich innerhalb von 15 Minuten auf. Der 20-jährige Fahrer eines Audi-Coupé aus dem Baujahr 1988 war gegen 05:35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herford Bad Salzuflen und Ostwestfalen Lippe auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs. Er konnte einen Zusammenstoß mit einem Opel Vivaro nicht verhindern, als der 41-Jährige Opel-Fahrer aus Wetze vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. Er war ausgeschert, um einem Lkw das Überholen auf der mittleren Spur zu ermöglichen. Nach dem Anstoß der beiden Pkw geriet der Audi ins Schleudern und prallte anschließend gegen den Sattelzug auf dem mittleren Fahrstreifen. Die DAF-Sattelzugmaschine steuerte ein 55-jähriger portugiesischer Lkw-Fahrer. Eine 22-jährige Fahrerin aus Löhne meldete sich bei der Polizei, weil sie an der Unfallstelle über Trümmerteile gefahren war und Schäden an ihrem Kia befürchtete. Rettungssanitäter fuhren den leicht verletzten Audi-Fahrer in ein Herforder Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

