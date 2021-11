Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Pkw missachtet Vorfahrt - Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich - Polizei sucht Unfallverursacher und unbekannte Zeugin

Osnabrück (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstagmittag, gegen 12.45 Uhr die Kettenkamper Straße im Ortsteil Hekese in Fahrtrichtung K162. Als dieser beabsichtigte nach rechts in die K162 einzubiegen, missachtete er die Vorfahrt von links herannahenden Pedelec-Fahrerin, welche die K162 in Richtung Bippen befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste die 22-Jährige ihr Rad stark ab, kam infolgedessen aber zu Fall und verletzte sich. Der unbekannte Autofahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um die Verletzte aus Bippen zu kümmern. Eine Zeugin, welche hinter dem Unfallverursacher fuhr, kümmerte sich zunächst um die junge Frau, die sich selbstständig in ein Krankenhaus begab. Die Polizei aus Bersenbrück bittet Hinweise auf das Geschehen, den Unfallverursacher oder die helfende Zeugin unter 05439/9690 zu melden.

