Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Quadfahrer verunfallt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Osnabrück (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr ein 45-jähriger Mann am Freitagabend gegen 20.25 Uhr mit seinem Quad die B 68 (Oldenburger Straße) aus Richtung Essen kommend. Als er beabsichtigte nach rechts in die Minister-Karl-Möller-Straße abzubiegen verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr entgegen des Straßenverlaufs geradeaus. Das Geländefahrzeug kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Bordstein und prallte anschließend gegen einen Metallzaun. Der Mann aus Quakenbrück zog sich bei dem Unfall schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu und wurde bereits bei Eintreffen der Polizei durch Rettungskräfte versorgt und im Anschluss in ein Quakenbrücker Krankenhaus gefahren.

