Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: 18 LKW-Räder aus Industriegebiet gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (17.20 Uhr) und Freitagmorgen (08.26 Uhr), verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem umfriedeten Firmengelände an der Lübecker Straße. Unweit der Rostocker Straße entwendeten die Täter insgesamt 18 Lkw-Räder, welche sie zum Teil von den Fahrzeugen abmontierten. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter sich mit einem Fahrzeug, mindestens in der Größe eines Transporters, auf das Gelände begaben, um ihre Beute abzutransportieren. Zeugen, die Hinweise auf die Tat, Täter oder ggf. ein verdächtiges Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 zu melden.

