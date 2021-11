Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Einfamilienhaus in Hellern

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 19.15 Uhr und 21.20 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der Straße "Obere Martinistraße" zu schaffen. Durch Manipulation an der Kellertür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, unweit der Sportanlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Einbrecher einen Raum und verließen das Haus über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell