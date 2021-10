Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckerei - Tresor gestohlen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Fischersteg

07.10.2021, 19.20 Uhr bis 08.10.2021, 04.15 Uhr

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei im Fischersteg in Königslutter ein und entwendeten einen Tresor. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Donnerstagnacht entdeckte ein Zulieferer der Bäckerei im Fischersteg, dass eine Seitentür der Filiale offen stand. Beim vorsichtigen Hineinschauen in das Geschäft stellte er fest, dass der Tresor gestohlen worden war. Umgehend verständigte er die Polizei. Die Beamten übernahmen die Spurensicherung und hoffen darauf, dass Zeugen zur Tatzeit verdächtige Personen und Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell