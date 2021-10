Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt - Verursachender Pkw-Fahrer flüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordstadtstraße

08.10.2021, 00.00 Uhr

Donnerstagnacht drängte ein Golf-Fahrer einen 29-jährigen E-Roller-Fahrer aus Wolfsburg auf der Nordstadtstraße beim Einbiegen ab. Der Zweirad-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Der 29-Jährige war in der Nacht auf dem Heimweg und befuhr mit seinem E-Roller die Nordstadtstraße in Richtung Schulenburgallee. Aus der Straße Neue Reihe kam ein Pkw und bog auf die Nordstadtstraße in Richtung Schulenburgallee ab. Dabei kam der unbekannte Golf-Fahrer mit Gifhorner Kennzeichen dem Wolfsburger erheblich zu nahe und drängte ihn von der Straße. Der Zweirad-Fahrer stürzte und blieb verletzt liegen. Der Fahrer des dunklen Golfs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den E-Roller-Fahrer zu kümmern. Ein kurze Zeit später vorbeikommender Passant leistete Erste Hilfe und verständigte einen Rettungswagen. Der 29-Jährige wurde ins Klinikum gefahren, um dort medizinisch behandelt zu werden.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell