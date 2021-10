Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennende Matratze im Keller - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Konrad-Adenauer-Allee

08.10.2021, 02.45 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet Donnerstagnacht eine Matratze in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Allee in Brand. Das Feuer konnte schnell durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Versuches der schweren Brandstiftung.

Über Notruf teilte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses der Feuerwehr in der Donnerstagnacht mit, dass es im Treppenhaus stark nach Rauch riecht. Diese rückte sofort aus und konnte in einem Kellerraum eine brennende Matratze feststellen. Das Feuer konnte schnell gelöscht und so ein größerer Brand verhindert werden. Die Anwohner des Hauses wurden nicht verletzt und konnten in ihren Wohnungen verbleiben. In dem Keller entstand leichter Schaden. Die Ursache des Feuers ist derzeit unbekannt. Die Brandermittler des 1. Fachkommissariates haben die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell