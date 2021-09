Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Falsche Polizeibeamte betrügen Frau um mehrere Tausend Euro

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei der Polizei Hildesheim wurde gestern, 23.09.2021, erneut ein Fall bekannt, bei dem Betrüger mit der Masche als falsche Polizeibeamte bei einer älteren Frau aus dem Stadtteil Himmelsthür mehrere Tausend Euro erbeuteten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die Geschädigte bereits ab dem 17.09.2021 an mehreren Tagen von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen, der angab, dass in der Nachbarschaft eingebrochen geworden sei. Ferner sei ein Zettel mit Namen und Adresse der Geschädigten gefunden worden. Da auch ein Bankmitarbeiter, der Zugriff auf die Konten der Frau habe, in die Sache verstrickt sei, wäre ihr Geld dort nicht mehr sicher. Daher sollte die Geschädigte das Geld von ihren Konten abheben und vor ihrer Haustür verstecken, damit es dort von dem vermeintlichen Polizeibeamten abgeholt werden kann.

Der Täter wirkte offenbar so überzeugend, dass die Frau ihm Glauben schenkte und am 17.09., 20.09. und 21.09.2021 jeweils Umschläge mit Geld vor ihrem Wohnhaus ablegte, von wo es die Täter abholten. Der Gesamtschaden liegt in einem unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen eventuell Personen und/oder Fahrzeuge in Zusammenhang mit der Abholung des Geldes aufgefallen sind. Dabei geht es insbesondere um die Straßen Am Kupferstrange, Sandstraße, Wilhelmstraße, Hoher Turm und Breslauer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell