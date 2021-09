Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld - Bereits in der Nacht vom 18.09.2021 auf den 19.09.2021 wurden im Antonianger in Alfeld, in der Nähe eines dortigen Seniorenheims, mehrere Straßenbeleuchtungen umgeknickt und dadurch beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

