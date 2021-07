Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Körperliche Auseinandersetzung

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Die genauen Hintergründe eines Schlagabtauschs am Dienstagabend im Bereich eine Schule in der Hauptstraße sind noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr soll es gegen 19.15 Uhr zu einem Streit zwischen drei Personen gekommen sein. Dieser mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher ein 36-Jähriger einem 18-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll. Der junge Erwachsene dagegen soll gemeinsam mit einem 20-Jährigen dem 36-Jährigen Haare ausgerissen und diesen verletzt haben. Die Polizei geht nun der genauen Ursache des Disputes auf den Grund und hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. /lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell