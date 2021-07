Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Sand - Zwei leicht Verletzte durch Verkehrsunfall

Willstätt, Sand (ots)

Unachtsamkeit dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Einmündung zur L 90 gewesen sein. Als eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin gegen 17.15 Uhr links auf die L 90 einfuhr, übersah sie den 49-jährigen Fahrer eines weiteren Motorrads. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer verletzt und zur Untersuchung mit dem Krankenwagen in das umliegende Krankenhaus gebracht wurden. Die Yamaha der 17-Jährigen wurde durch den anwesenden Vater versorgt und das Kraftrad des 49-Jährigen wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden der Yamaha beläuft sich auf etwa 1.000 Euro und der des anderen Motorrads auf etwa 500 Euro. /lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell