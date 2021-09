Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Kind bei Unfall leichtverletzt; Spezialfahrrad ist dank einer Zeugin wieder da und mehr

Bereich Offenbach

1. 78-jährige Fußgängerin nach "Stolperer" verletzt - Langen

(lei) Leichte Verletzungen und eine kaputte Brille: Das waren die Folgen für eine 78 Jahre alte Langenerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Zimmerstraße am Donnerstagmorgen. Die betagte Frau überschritt um kurz nach 10 Uhr die Straße in Höhe der Hausnummer 6, als sie fast auf der anderen Straßenseite angekommen offenbar stolperte und wieder rückwärts in Richtung Fahrbahn trat. Ein aus Richtung Jahnstraße herannahender 83-Jähriger aus Egelsbach konnte in dem Moment mit seinem Suzuki Vitara nicht mehr ausweichen und stieß seitlich gegen die Frau. Mit Prellungen und einer Platzwunde am Kopf kam sie in ein Krankenhaus. Die Polizei in Langen sucht nun Unfallzeugen (Telefon 06103 9030-0).

2. Wer sah den Exhibitionisten? - Langen

(jm) Neben einem Waldweg unweit und nördlich des Geländes "Am DFS-Campus" stand am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr, ein Exhibitionist. Er ließ seine Hose vor einer vorbeigehenden Fußgängerin herunter. Die 28 Jahre alte Frau erkannte in dem etwa 70-Jährigen, der auf einem Trekkingrad mit Satteltaschen unterwegs war, den Mann wieder. Bereits vor einer Woche (Donnerstag, 02.09.2021, kurz nach 13 Uhr) hatte der Mann mit den weißen kurzen Haaren unweit entfernt ebenfalls exhibitionistische Handlungen vorgenommen hatte. Diesen Vorfall hatte die Frankfurterin noch nicht zur Anzeige gebracht. Der Täter ist etwa 1,65 Meter groß, hat einen "Bierbauch" und war mit einem blauen T-Shirt sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Die Kripo Offenbach ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Kind bei Unfall leichtverletzt - Zeugen gesucht - Rödermark

(jm) Bereits am Sonntag, gegen 18.50 Uhr, kam es auf der Rodaustraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Kind verletzt wurde. Eine 46-Jährige aus Rödermark befuhr mit ihrem Ford Galaxy die Rodaustraße in Richtung Ober-Roden. Nach ersten Erkenntnissen lief die Dreijährige unvermittelt in Höhe einer Parkanlage auf die Straße und wurde dabei von dem Ford touchiert. Das Kind erlitt offenbar leichte Verletzungen und wurde anschließend zur weiteren Versorgung mit der vor Ort anwesenden Mutter in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Dietzenbach unter 06074 837-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Spezialfahrrad ist dank einer Zeugin wieder da - Auswertungen der gesicherten Spuren und die Ermittlungen zum Dieb dauern an - Hanau/Kesselstadt und Erlensee

(aa) Das Spezialfahrrad, das wie berichtet im Kesselstädter Herderweg gestohlen worden war, ist dank einer aufmerksamen Leserin aufgefunden worden. Die Zeugin aus Erlensee hatte in den sozialen Medien auf der Seite einer Tageszeitung von dem Diebstahl gelesen. Sofort alarmierte sie die Polizei und gab den Standort des speziell medizinisch angefertigten Fahrrades, auf das ein Jugendlicher angewiesen ist, bekannt. Das Rad stand in der Hattergasse 17 in Erlensee und war mit zwei Schlössern an einer Laterne "gesichert". Die Polizisten holten schließlich das Gefährt ab. Daran sicherten die Beamten Spuren, die noch ausgewertet werden. Zudem liegen den Beamten der Ermittlungsgruppe Hanau I Video-Aufnahmen vom Diebstahl vor. Darauf ist zu sehen, wie der Täter am frühen Mittwoch, kurz nach Mitternacht auf dem Fahrrad davonfuhr. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die insbesondere Beobachtungen am Abstellort in der Hattergasse gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Tempokontrollen vor Schulen, viele ohne Gurt und mit Handy unterwegs - Hanau

(lei) Schulanfang bedeutet für die Polizei auch regelmäßig Schutz aller am Verkehr Teilnehmenden im Bereich der Bildungseinrichtungen. Oftmals halten Autofahrer und Co. die Geschwindigkeitsbeschränkungen vor den Schulen leider nicht ein, was mitunter zu brenzligen Situationen führen kann. Deswegen überwachten Beamte der Polizeistation Hanau 1 mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Donnerstag, von 9 bis 15 Uhr, den Straßenverkehr mit dem Blitzgerät. Zunächst nahmen die Ordnungshüter Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Otto-Hahn-Schule und anschließend im Bereich der Hohen Landesschule vor. Hierbei konnten insgesamt 25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Unter anderem war ein 66-jähriger BMW-Fahrer in die Radarfalle gefahren, der bei erlaubten 30 Stundenkilometern mit 27 km/h zu schnell unterwegs war. Auch im Bereich der Westerburgstraße waren die Schutzleute tätig. Bei den dortigen Kontrollen mit Schwerpunkt Gurt- und Handyverstöße konnten insgesamt 20 Zuwiderhandlungen festgestellt werden, darunter waren 13 Fahrzeugführer, die während der Fahrt mit ihrem Smartphone beschäftigt waren anstatt den Blick auf die Straße zu richten. Die Kontrollen wurden durch die Bevölkerung sehr positiv aufgenommen, nicht zuletzt durch die Lehrkräfte der entsprechenden Schulen.

