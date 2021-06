Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Lkw blockiert aufgrund eines technischen Defekts die Rosenberger Straße in Varel

Varel (ots)

Am Montag, 21.06.2021, um 5:25 Uhr, wollte ein niederländischer LKW(Sattelzugmaschine mit Auflieger) von der Rosenberger Straße auf die Oldenburger Straße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Defekt an der Druckluftleitung der Bremse. Diese wurde aktiviert und der LKW konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Der LKW stand mehrere Stunden quer auf der Oldenburger Straße, so dass der gesamte Verkehr bis ca. 08.40 Uhr umgeleitet werden musste.

