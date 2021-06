Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht im Parkhaus des Klinikums Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.06.2021 ereignete sich im Zeitraum von 07.30 und 14.00 Uhr im Parkhaus des Klinikums Wilhelmshaven in der Erdgeschoss-Parkebene eine Unfallflucht, bei der ein weißer Pkw Skoda an der kompletten linken Seite beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell