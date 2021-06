Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven - Bauarbeiter finden tierische und menschliche Knochenteile im Stadtnorden - Die Ermittlungen dauern an

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangen Dienstag erhielt die Polizei Wilhelmshaven Kenntnis darüber, dass am Montagnachmittag, den 14.06.2021, bei Erdarbeiten auf einer Baustelle in der Möwenstraße Ecke Posener Straße Knochenteile in einer Grube aufgefunden wurden. Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland stellten daraufhin sowohl einige menschliche als auch tierische Knochen sicher. Nach ersten Untersuchungen der Knochenfunde durch einen Gerichtsmediziner vom Institut für Rechtsmedizin in Oldenburg beträgt die Liegezeit mehrere Jahrzehnte. Die Ermittlungen, bei denen der Bezug zur Kriegszeit berücksichtigt wird, dauern derzeit noch an. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine zeitintensive Knochenaltersbestimmung in Auftrag gegeben.

