Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 18.06.2021- 20.06.2021

Varel (ots)

Sachbeschädigungen und Einbruchversuch in Bockhorn

In der Nacht von Freitag, 18.06. auf Samstag, 19.06.2021 kam es in Bockhorn zu mehreren Sachbeschädigungen und einem Einbruchversuch. In der Lange Straße wurde ein Verkaufsautomat einer Schlachterei und Blumentöpfe und Pflanzen einer Bäckerei beschädigt. Am Markt wurde vor der dortigen Filiale der Sparkasse ebenfalls ein größerer Blumenkübel zerstört. Im Klinkerhof wurde versucht, die Hintertür eines dort befindlichen Baumarktes mittels einer Schaufel aufzuhebeln. Die Herkunft der Schaufel ist derzeit nicht geklärt. Auf Grund der zeitlichen und räumlichen Nähe geht die Polizei derzeit davon aus, dass alle Taten von dem bzw. den gleichen Täter/n begangen worden sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Tel.-Nr.: 04451 9230 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, verdächtige Beobachtungen oder Feststellungen sofort über Notruf oder direkt an die zuständige Dienststelle mitzuteilen.

Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz u.a.

Zetel

Am Samstag, 19.06.2021, gegen 12:25 Uhr, wurde in Zetel ein Pkw eines 35- Jährigen von Beamten des PK Varel kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass das am Fahrzeug befindliche Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörte. Das kontrollierte Fahrzeug war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstösse gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie der Abgabenordnung ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell