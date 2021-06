Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 20.06.2021 Einbruchdiebstahl in ein Autohaus/Diebstahl von drei nicht zugelassenen Pkw

Varel (ots)

Am Sonntag, 20.06.2021, in der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 11:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über eine Dachluke in ein Autohaus in der Straße Am Tannenkamp ein. Nachdem dort der Tresorschlüsselkasten aufgebrochen wurde, wurden insgesamt drei nicht zugelassene Fahrzeuge aus der Halle auf das Betriebsgelände gefahren. Dort wurde ein Element der Umzäunung gewaltsam entfernt und die Fahrzeuge vom Betriebsgelände entwendet. Die sichtbaren Veränderungen wurden, soweit es möglich war, von den Tätern in den Urzustand versetzt. Die Täter erlangten einen schwarzen Audi S8 Quattro, einen metallicgrauen Audi A4 Avant Quattro und einen metallicschwarzen Audi A4 Quattro. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451 9230, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell