POL-ESW: Pressebericht 25.02.2021 - 2-

Im Vorbeifahren Spiegel abgefahren; Schaden 200 Euro

In Eschwege in der Straße Schützengraben hat ein 30-jähriger Autofahrer aus Wanfried am Donnerstagmorgen gegen 08.50 Uhr aus Unachtsamkeit den geparkten Pkw eines 42-Jährigen aus Eschwege im Vorbeifahren gestreift. Während der Verursacher offenbar unbeschädigt blieb, ist bei dem geparkten Auto der linke Außenspiegel zu Bruch gegangen. Der Schaden liegt bei 200 Euro.

Diebstahl von Kennzeichen

Von einem weißen Opel Corsa F haben Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen ESW-QI 99 im Wert von 25 Euro geklaut. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Pflegedienstes An den Anlagen in Eschwege. Die Tat geschah offenbar zwischen Mittwochmittag 12.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Mit geklauter Kreditkarte verbotswidrig Geld abgehoben; Polizei ermittelt gegen 20-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Betruges

Die Beamten der Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermitteln aktuell gegen einen 20-jährigen Mann aus Eschwege der verdächtigt wird, einem 81-jährigen Rentner aus Bad Sooden-Allendorf letzte Woche im Rahmen eines Besuchs an dessen Wohnanschrift eine Kreditkarte geklaut zu haben. Anschließend soll der junge Mann die Kreditkarte dazu benutzt haben, unberechtigt einen 4-stelligen Bargeldbetrag vom Konto des 81-Jährigen abzuheben. Der Tatverdächtige soll bei früheren Besuchen und persönlichen Erledigungen zusammen mit dem Opfer die Geheimzahl der geklauten Kreditkarte in Erfahrung gebracht haben, mit welcher der Tatverdächtige sich dann letzte Woche unrechtmäßig das Bargeld verschafft hat. Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermittelt daraufhin jetzt gegen den 20-Jährigen wegen Diebstahls und Betruges.

