POL-ESW: Pressebericht vom 24.02.21

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird heute Vormittag, um 10:00 Uhr, aus Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Zur Unfallzeit befuhr eine 61-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem PKW den Fußweg aus Richtung "Am Steinborn" kommend in Richtung Parkplatz Brunnenplatz. Dabei streifte sie im Vorbeifahren das parkende Auto einer 50-Jährigen aus Sontra und fuhr anschließend weiter. Sachschaden: ca. 750 EUR.

Sachbeschädigung an Anglerhäuschen

In der Nacht vom 20./21.02.21 wurden zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr Sachbeschädigungen (Vandalismus) im Bereich des Werratalsees (Nordufer - Angelteich) begangen. Unbekannte haben dort den Steg zum und die Eingangstür des dortigen Anglerhäuschens mutwillig zerstört. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Tatverdächtig ist eine Gruppe Jugendlicher/ Heranwachsender, wobei einer der Tatverdächtigen mit Vornamen "Daniel" heißen soll, so die ersten Ermittlungsergebnisse. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 22.02.21, 16:30 Uhr und dem 23.02.21, 05:00 Uhr wurde in der Hindenlangstraße in Eschwege ein Pkw VW Golf beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Fahrertür auf einer Länge von ca. 80 cm. Der Schaden wird mit 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

In Höhe des Segelflugplatzes kam es heute früh, um 05:23 Uhr, zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 62-Jährigen aus Hessisch Lichtenau erfasst wurde, der auf der L 3147 aus Richtung Hopfelde kommend unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Auffahrunfall

Um 15:51 Uhr beabsichtige gestern Nachmittag ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau auf das Gelände einer Tankstelle aufzufahren. Hierzu verringerte er die Geschwindigkeit, was der nachfolgende 18-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät bemerkte und auffuhr. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Diebstahl aus Keller

Angezeigt wurde am gestrigen Tag ein Diebstahl, der sich bereits zwischen dem 14.02.21 und dem 17.02.21, 13:00 Uhr in der Straße "Am Hang" in Fürstenhagen ereignet hat. Aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus wurde ein Elektroroller und ein neuwertiger Werkzeugkoffer gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 19000 EUR angegeben.

Hakenkreuze eingeritzt

Am gestrigen Mittag wurde festgestellt, dass Unbekannte an der Eingangstür des Dorfgemeinschaftshauses in Rommerode zwei Hakenkreuze sowohl in die Zarge als auch in das Türblatt eingeritzt haben, wodurch Sachschaden entstand. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21.02.21 und dem 23.02.21. Die Polizei ermittelt nun neben Sachbeschädigung auch wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:15 Uhr, ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der auf der L 3389 zwischen Kleinalmerode und Roßbach unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Ringstraße in Neu-Eichenberg angezeigt. Am 23.02.21 zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein Zaun in der Ringstraße angefahren und beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 300 EUR zu kümmern. Hinweise: 05542/93040.

Gegen einparkendes Fahrzeug gefahren

Ein 21-jähriger Witzenhäuser befuhr gestern Nachmittag, um 16:07 Uhr, die Sebastian-Kneipp-Straße in Ziegenhagen. Er beabsichtigte dann mit dem Pkw auf einen Parkplatz links der Fahrbahn rückwärts einzuparken. Ein nachfolgender 19-Jähriger aus Hann. Münden bemerkte dies zu spät und fuhr gegen die vordere rechte Seite des einparkenden Autos. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Sachbeschädigung an Schule

In der vergangenen Nacht haben unbekannte Täter in der Gartenstraße in Witzenhausen das Gebäude der dortigen Kesperschule beschädigt. Mit blauer Farbe wurden an drei Gebäuden sowie einer Sitzbank Farbschmierereien hinterlassen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

