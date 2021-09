Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus in Bornum am Harz

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Bornum am Harz (erb) - Der Polizei in Bad Salzdetfurth wurden am 22.09.2021 Fälle von Vandalismus in Bornum am Harz bekannt.

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte am Nachmittag des 22.09.2021 ein öffentlich zugängliches Wassertretbecken in der Straße "Am Blockswinkel". Hierbei löste sie Steinfliesen, zerbrach diese und warf sie ins Wasser. Geschädigt ist hierbei ein ehrenamtlicher Verein, welcher die Pflege und Reinigung der Anlage übernimmt. Der Schaden wird auf rund 300,00 EUR geschätzt.

Ebenfalls beschmierten Unbekannte eine in der Nähe des Wassertretbeckens gelegene Grillhütte. Neben verschiedenen Graffiti-Schriftzügen wurden ebenfalls Hakenkreuze hinterlassen. Auch hier entstand ein Schaden von geschätzt 300,00 EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise und verdächtige Beobachtungen können der Polizei Bad Salzdetfurth mitgeteilt werden.

