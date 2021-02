Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Hagen (ots)

Auf dem Elsa-Brändström-Weg stürzte eine 51-Jährige am Sonntag gegen 13 Uhr mit ihrem Pedelec und verletzte sich leicht. Die Hagenerin war in Richtung "Im Kettelbach" bergabwärts gefahren und verlor die Kontrolle über ihr Rad. Eine 45-jährige Zeugin leistete erste Hilfe und verständigte die Polizei. Diese geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass die Hagenerin aufgrund der Glätte ins Rutschen geraten war. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war augenscheinlich nicht beteiligt. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand ein leichter Sachschaden. (ra)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell