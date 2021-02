Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 81-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 22.02.2021 gegen 14:45 Uhr ereignete sich in der Rosestraße in Demmin ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person durch einen Vorfahrtsfehler. Hier bog die Fahrerin eines Kleinwagens von der Rosestraße in die Hopfenstraße ein. Sie übersah auf Grund der tiefstehenden Sonne die im Gegenverkehr fahrende 81-jährige Radfahrerin. Der PKW kollidierte mit der Radfahrerin. Die Radfahrerin stieß gegen die Motorhaube und fiel anschließend auf die Straße. Sie wies offensichtlich Kopfverletzungen auf. Die Radfahrerin war ansprechbar und wurde zur weiteren Behandlung ins Kreiskrankenhaus Demmin transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von 1500,- Euro.

