Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Garageneinbruch in der Warliner Straße in 17033 Neubrandenburg, LK MSE

Neubrandenburg (ots)

Am 21.02.2021 wurde das Polizeihauptrevier Neubrandenburg über einen Garageneinbruch in der Warliner Straße in 17033 Neubrandenburg informiert.

Im Zeitraum vom 17.02.2021 bis zum 21.02.2021 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Garage des dort befindlichen Garagenkomplexes. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass diverse Werkzeuge sowie ein Kleinkraftrad der Marke "Simson" entwendet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktueller Einschätzung auf ca. 4000 Euro. Die Fahndung nach den gestohlenen Gegenständen wurde veranlasst.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 5582 0, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag Christian Lentzner Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell