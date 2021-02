Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verstärkte Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf der Insel Usedom und in der Haffregion - 172 PKW zurückgewiesen

PP Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Tag (21.02.2021) haben die Einsatzkräfte, 14 PVB der PI Anklam und 16 Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV, im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg weiterhin an den Zufahrten zu den Inseln Rügen und Usedom Kontrollen durchgeführt. Schwerpunkte fester Kontrollstellen waren Linken, Rollwitz, Boldekow sowie Züssow. Die Polizeibeamten der Polizeireviere Heringsdorf und Wolgast führten zusätzlich mobile Kontrollen mit den örtlichen Schwerpunkten Grenzübergang Ahlbeck, Zecheriner Brücke und Peenebrücke durch. Insgesamt wurden in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 212 Fahrzeuge aus M-V sowie 238 PKW aus anderen Bundesländern kontrolliert.Von den 212 kontrollierten PKW aus M-V wurden 32 zurückgewiesen und gegen 13 Personen erfolgte die Aufnahme einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. 140 von den 238 kontrollierten PKW aus den anderen Bundesländern wurden zurückgewiesen. Gegen 15 Personen erfolgte die Aufnahme einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zusammengefasst wurden 28 Owi-Verfahren gem. der Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Greifswald eingeleitet. Der Schwerpunkt kontrollierter PKW aus den anderen Bundesländern war der Bereich des Polizeihauptreviers Pasewalk. Die Polizei bittet eindringlich, die Allgemeinverfügung des LK VG zu befolgen und als Kreisfremder ohne triftigen Grund nicht einzureisen. Das führt zu der Überlegung, die Verstöße mittels Bußgeldern entsprechend zu ahnden. Auch am morgigen Tage werden entsprechende Kontrollkräfte mobil unterwegs sein und gegebenenfalls wieder stationäre Kontrollen durchführen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

