Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Amphetamin im Gefrierfach - Zollhündin "Lucy" spürt Drogen auf - 1,3 kg Marihuana, 500 g Amphetamin, und fast 3.000 Euro Bargeld sichergestellt

Essen / Bonn / Kreis Euskirchen (ots)

Am 31. Mai 2020 durchsuchten Beamtinnen und Beamte des Zollfahndungsamtes Essen ein Objekt im Kreis Euskirchen und stellten 800 g Marihuana, 500 g Ampheta-min, 20 g Haschisch, 5 g Kokain, fast 3.000 Euro Bargeld, sowie Dealerequipment und schriftliche und elektronische Beweismittel sicher. Eine Person wurde vorläufig fest-genommen. Bereits am 30. November 2020 wurde bei der Kontrolle von internationalen Postsen-dungen durch Kontrollkräfte des Hauptzollamtes Dortmund eine Sendung aus Spani-enmit 500 g Marihuana sichergestellt Das Zollfahndungsamt Essen übernahm die weiteren Ermittlungen und konnte als Empfänger einen 33-jährigen Deutschen aus dem Kreis Euskirchen identifizieren. Am 31.05.2021 durchsuchten Beamtinnen und Beamte des Zollfahndungsamtes Es-sen mit Unterstützung der Zollhündin "Lucy" des Hauptzollamts Düsseldorf im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bonn die Wohnung des Beschuldigten wegen des Verdachtes des Einfuhrschmuggels und Handels mit Betäubungsmitteln. In der unübersichtlichen Wohnung wurden durch Zollhündin "Lucy" 500 g Ampheta-min im Gefrierfach, weitere 800 g Marihuana, 20 g Haschisch, 5 g Kokain an verschie-denen Stellen in der Wohnung gefunden. Weiterhin wurden fast 3.000 Euro Bargeld, ein Vakuumiergerät, Verpackungsmaterialien, Feinwaagen und elektronische Be-weismittel sichergestellt. Der Beschuldigte aus dem Kreis Euskirchen wurde vorläufig festgenommen und an-schließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bonn dauern an.

