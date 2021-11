Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 26./27.11.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs/verbotenes Kraftfahrzeugrennen Am Freitag, 26.11.2021, um 18:53 Uhr beobachtete eine Zivilstreife der Polizei Cloppenburg einen PKW Audi auf der Ahlhorner Straße in Cloppenburg, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge in Fahrtrichtung Cloppenburg überholte. Dabei nutzte der 29-jährige Fahrer aus Cloppenburg rechtswidrig die dortige Sperrfläche. Als die Beamten das Fahrzeug mit Blaulicht und Anhalteaufforderung verfolgten, erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h überholte der Cloppenburger weitere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren nach einem Überholmanöver wird ein entgegenkommender LKW-Fahrer gefährdet. Als das Fahrzeug im Bereich Bethen auf die Bundesstraße 213 in Fahrtrichtung Löningen auffährt, muss der Fahrer des Audi die Flucht aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens abbrechen und kann an der Löninger Straße angehalten werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, insbesondere der gefährdete LKW-Fahrer, gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 in Verbindung zu setzen. Emstek - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 26.11.2021, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr wurde in Emstek auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße ein geparkter PKW durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473-932180 entgegen. Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 26.11.2021, um 14:33 Uhr wurde durch die Polizei Cloppenburg ein 15-jähriger aus Molbergen kontrolliert, nachdem er zuvor mit seinem Kleinkraftrad die Straße "Hinter der Vikarie" mit einer Geschwindigkeit von etwa 45 km/h befahren hatte. Einen Führerschein konnte der Jugendliche nicht vorweisen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 26.11.2021, um 12:47 Uhr geriet eine 36-jährige PKW Fahrerin auf der Hauptstraße in Cappeln in eine Verkehrskontrolle der Polizei Cloppenburg. Die Fahrzeugführerin konnte gegenüber den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Löningen - Sachbeschädigung an Kfz Bereits am Donnerstag, 25.11.2021, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:13 Uhr wurde der Reifen eines PKW Kia Sorento auf dem Parkplatz eines Betriebes an der Bernhard-Remmers-Straße in Löningen beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432-803840 entgegen. Löningen - Verkehrsunfallflucht Am 26.11.2021 um 07:35 Uhr ereignete sich auf der Straße "Am Bäkmoor" in Löningen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Mofa-Fahrer aus Lastrup leicht verletzt wurde. Ein entgegenkommender PKW hatte den Jugendlichen ersten Erkenntnissen zufolge übersehen, so dass dieser auf den Grünstreifen ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hier stürzte er dann. Der PKW Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432-803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell