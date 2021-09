Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Altreifen im Wald entsorgt

Wallenborn, Nähe B 257 (ots)

In dem Zeitraum vom 20.08.2021 bis 09.09.2021 hat eine unbekannte Person 10 Pkw-Altreifen (Reifen mit Felge) in Wallenborn, an einem unbefestigten Waldweg, in einem Waldstück, in der Nähe der B 257, unerlaubt entsorgt. In Höhe der entsorgten Altreifen befindet sich auch ein großer Stapel geschnittenes Stammholz. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

