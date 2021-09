Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl zweier E-Bikes

Wittlich (ots)

Von Sonntag 05.09.21, 15:00 Uhr, auf Montag 06.09.21, wurden zwei E-Bikes in der Nähe des "Gartenland Schmitt" am Quellenhof in Wittlich entwendet. Hierbei handelte es sich um ein weißes und ein schwarzes E-Bike. Wer zur Tatzeit in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell