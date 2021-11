Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel OT Harkebrügge - Brand eines Wintergartens

Am Freitag, 26.11.2021, gegen 11.50 Uhr, geriet ein Wintergarten an der Straße Am Kamp in Brand. Das Feuer griff teilweise auf das Wohnhaus über, so dass der Dachstuhl beschädigt worden ist. Durch die freiwilligen Feuerwehren konnte das Feuer rasch abgelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Barßel OT Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 26.11.2021, in der Zeit zwischen 04.30 Uhr und 12.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Fleischverarbeitungsbetriebes an der Königstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen Mitsubishi Eclipse Cross und entfernte sich anschließend ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel, unter 04499-922200, entgegen.

Friesoythe - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 26.11.2021, um 11.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des PK Friesoythe einen sog. "E-Scooter-Fahrer", welcher den öffentlichen Verkehrsraum befuhr. Da das Fahrzeug nicht versichert gewesen ist, musste ein Strafverfahren eingeleitet werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell