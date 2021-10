Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - gestürzter E-Bike-Lenker

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 12.50 Uhr, stürzte ein 62 Jahre alte E-Bike-Fahrer auf einen Radweg nördlich der Landstraße 1164. Dreck und Feuchtigkeit hatten sich zu einem schmierigen Film vereinigt, was zu einem Sturz des Radlers führte. Der Mann zog sich trotz Helm Kopfverletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Am E-Bike entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.

