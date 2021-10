Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Handfester Hausstreit

Ulm (ots)

Gegen 02.00 Uhr kam es in der Burrenstraße zu einer heftigen Auseinandersetzung. Begonnen hatte es damit, dass ein 39-jähriger Bewohner seinem Nachbarn einen Blumentopf durch die Heckscheibe seines geparkten PKW warf. Der Randalierer ging dann in seine Wohnung zurück. Der Geschädigte verständigte den Vermieter. Dieser nahm Kontakt mit dem Aggressor auf. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge in dessen Folge der Aggressor durch eine Glastüre fiel. Anschließend prügelten beide Männer aufeinander ein. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es dem Vermieter den Randalierer auf dem Boden festzuhalten. Beide Streitenden hatten Verletzungen erlitten, die vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden mussten. Der Streit war aber für den 39-jährigen noch nicht beendet. Er suchte sich nun ein neues Ziel und fand dieses in Form der einschreitenden Beamten. Der Kampf war schnell vorbei. Der Aggressor wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert in der Nähe von zwei Promille. Der Verletzte wurde unter Polizeibegleitung in der Klinik medizinisch versorgt.

