POL-UL: (GP) Ebersbach - Fußgängerin angefahren

Am Samstagabend, gegen 19.50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hardtstraße. Eine 83-jährige PKW-Lenkerin wollte nach links in die Steinbergstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine querende Fußgängerin. Die 46-jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und fiel dann auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie leicht am Kopf verletzt und musste in einer Klinik versorgt werden. Am Fahrzeug entstand nur minimaler Schaden.

