Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Eierwurf auf fahrenden PKW

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 61-jähriger PKW-Lenker die Wagnerstraße. Auf Höhe der Gebäude 116 und 118 erschrak er an einem lauten Knall. Er hielt sofort an. Bei der Überprüfung seines Fahrzeugs musste er feststellen, dass ein rohes Ei sein Beifahrerfenster getroffen hatte. Die Beamten versuchten den Werfer zu ermitteln, dies gelang ihnen jedoch nicht. Außer der Verschmutzung entstand am Fahrzeug kein Schaden.

+++++++++++++++++++++2092485;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell