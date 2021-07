Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter versuchen 14-Jährigem Geld zu rauben: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Kassel wurde am gestrigen Montagnachmittag in der Kasseler Innenstadt Opfer eines Raubes. Zwei bislang unbekannte Jugendliche hatten ihn zunächst geschubst und anschließend unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert. Da das Opfer vorgab, Geld holen zu wollen, gelang es ihm, zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Eine daraufhin sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern durch zahlreiche Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können. Wie der 14-Jährige den Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtete, ereignete sich die Tat gegen 15:45 Uhr an der Skateanlage in der Unteren Karlsstraße. Dort hielt er sich mit gleichaltrigen Freunden auf, als er nach einem Gespräch mit den zwei ihm nicht bekannten Tätern zunächst geschubst wurde. Im weiteren Verlauf hatte einer der beiden Unbekannten das Messer gezückt und Geld gefordert. Das Opfer entgegnete, dass er erst Geld holen muss und lief anschließend in Richtung Friedrichsplatz davon. Die beiden Täter werden folgendermaßen beschrieben: 1. Täter: 14 bis 15 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, dünn, blonde oder braune Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze graue Hose. 2. Täter: 15 bis 17 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, etwas dickere Statur, schwarze Haare, trug ein weißes T-Shirt, eine lange Jeans und weiße Turnschuhe. Die Ermittler des K 36 bitten Zeugen, die den Raubüberfall beobachtet haben, Hinweise auf die Täter geben können oder zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

