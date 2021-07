Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendlicher auf E-Scooter flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer: Zeugen in Baunatal gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters ist am Montagmittag in Baunatal nach dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Der 69-jährige Radfahrer brach sich bei dem Unfall einen Finger, weshalb er anschließend in einem Krankenhaus operiert werden musste. Von dem Rollerfahrer fehlt bislang noch jede Spur. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den unbekannten Jugendlichen. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war es gegen 13 Uhr zu dem Zusammenstoß in der Alfred-Nobel-Straße vor der Hausnummer 10 gekommen. Der 69-Jährige aus Baunatal gab gegenüber den Polizisten an, dass ihm der E-Scooter in der Rechtskurve entgegengekommen war und die Kurve geschnitten habe, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Er selbst stürzte von seinem Pedelec. Auch der Rollerfahrer sei zu Fall gekommen, stieg aber anschließend wieder auf sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne seine Personalien anzugeben. Es soll sich um einen etwa 16 Jahre alten Jugendlichen mit dunklen Haaren gehandelt haben, der eine schlanke bis sportliche Gestalt hatte. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine graue Jogginghose, so der 69-jährige Mann. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden. Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell