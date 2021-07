Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparkter Skoda Fabia in Brand gesetzt: Kasseler Kripo sucht Zeugen in Rothenditmold

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

In der Nacht von Freitag auf Samstag setzten bislang unbekannte Täter einen grünen Skoda Fabia im Kasseler Stadtteil Rothenditmold in Brand. Da ein Zeuge das Feuer frühzeitig bemerkte und die Polizei informierte, konnte die Feuerwehr den Brand zügig löschen. Dennoch entstand an dem Pkw ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Der Kasseler Feuerwehr und der Polizei war das brennende Fahrzeug auf dem Parkstreifen an der Wolfhager Straße, in Höhe der Hausnummer 118, um 2:10 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, musste der nicht mehr fahrbereite Pkw nach den Löscharbeiten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach der Spurensuche an dem Skoda und den bisherigen Ermittlungen gehen die Kripobeamten davon aus, dass der Wagen durch unbekannte Täter vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Wer in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen in Tatortsnähe beobachtet hat und den Kriminalbeamten des K 11 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

