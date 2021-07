Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sexuelle Belästigung in Luisenstraße: Polizei bittet um Hinweise auf drei unbekannte Täter

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Eine 18 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Kassel ist am gestrigen Sonntagmorgen in der Kasseler Luisenstraße von drei unbekannten Männern sexuell belästigt worden. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie das Opfer gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten angab, hatte sich die Tat gegen 06:30 Uhr ereignet. Die drei Täter sollen sie bereits kurz zuvor auf der Friedrich-Ebert-Straße angesprochen haben, woraufhin sie jedoch deutlich abweisend reagiert habe. Als die 18-Jährige schließlich vor der Sporthalle am Königstor stand und auf ein Taxi wartete, hatten die drei Unbekannten die junge Frau bedrängt und ihr an das Gesäß sowie die Brüste gefasst. Als das Taxi eintraf und das Trio das Opfer am Einsteigen hindern wollte, eilten drei Freunde der 18-Jährigen, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten, sowie der Taxifahrer zur Hilfe und griffen ein. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Goethestraße. Von den drei unbekannten Männern, die ca. 20 bis 25 Jahre alt waren, liegt derzeit folgende Beschreibung vor:

1. Täter: 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, dunkle Hautfarbe, kurzrasierte Haare, Dreitagebart, trug ein weißes Hemd, eine Jeans, Sneaker und einen Rucksack.

2. Täter: Etwa 1,85 Meter groß, schlank, dunkle Hautfarbe, längere gelockte Haare, trug ein kariertes Hemd und eine grüne Jacke darüber, eine Jeans mit Tarnmuster und einen Rucksack.

3. Täter: 1,80 bis 1,85 Meter groß, dunkle Hautfarbe, längere gelockte Haare, trug eine Mütze, ein weißes T-Shirt mit Sweatjacke darüber und eine schwarze weite Jogginghose.

Wer den Ermittlern des K 12 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell