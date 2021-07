Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit gestohlenem Auto zwei Unfälle in Kassel verursacht: Couragierter Zeuge stellt 22-Jährigen und übergibt ihn der Polizei

Kassel (ots)

Kassel: Einem äußerst couragierten 27-Jährigen aus Kassel ist es zu verdanken, dass ein Autodieb nach zwei Unfällen in Kassel am gestrigen Donnerstag gefasst werden konnte. Der Zeuge war auf den zweiten Unfall des gestohlenen Wagens ohne Kennzeichen aufmerksam geworden, hatte Verdacht geschöpft, anschließend den flüchtenden Fahrer verfolgt und diesen sogar gestellt. Die von ihm gerufene Streife des Polizeireviers Nord brauchte den 22 Jahre alten Tatverdächtigen nur noch von dem 27-Jährigen und seinem Bruder, der am Ende bei der Festnahme unterstützt hatte, in Empfang nehmen. Da der bestens bei der Polizei bekannte 22-Jährige offenbar drogenberauscht und ohne Führerschein unterwegs war und bei dem ersten Unfall zudem einen E-Scooter-Fahrer angefahren hatte, wird gegen ihn nun wegen einer ganzen Reihe von verschiedenen strafrechtlichen Verstößen ermittelt.

Der Diebstahl des Dacia Sandero hatte sich gegen 11:10 Uhr auf dem Hof eines Autohändlers in der Ysenburgstraße ereignet. Der Autodieb nutzt dort offenbar eine günstige Gelegenheit, da der Dacia gerade für den Verkauf aufbereitet wurde und mit laufendem Motor auf dem Hof stand. Ungläubig beobachtete der Autohändler den dreisten Diebstahl aus einiger Entfernung und rief sofort die Polizei. Während mehrere Streifen die Fahndung nach dem Dacia ohne Kennzeichen aufnahmen, ereignete sich gegen 11:20 Uhr der erste Unfall mit dem Wagen in der Wolfhager Straße. In der Einfahrt zur Valentin-Traudt-Schule hatte der Fahrer des Wagens eines E-Scooter-Fahrer angefahren. Der 22 Jahre alte Rollerfahrer aus Kassel war dabei leicht am Bein verletzt und sein E-Scooter beschädigt worden. Der Autodieb war nach dem Unfall von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 11:40 Uhr war dann der 27-jährige Passant in der Mittelfeldstraße auf den zweiten Unfall aufmerksam geworden. Der 22-Jährige hatte dort versucht, den Wagen zu wenden und war dabei gegen ein Verkehrsschild gefahren. Dabei war das Auto im Frontbereich und das Schild beschädigt worden. Der 22-Jährige hatte dann offenbar den Rückwärtsgang nicht mehr eingelegt bekommen und war mit dem 27-Jährigen ins Gespräch gekommen. Da dieser sofort Verdacht schöpfte, ergriff der mutmaßliche Autodieb lieber die Flucht und versteckte sich anschließend in einem Gebüsch hinter den dortigen Mehrfamilienhäusern. Der aufmerksame Zeuge hatte ihn jedoch verfolgt, gestellt und mit seinem Bruder zurück zur Straße gebracht. Dort nahmen ihn die Beamten des Polizeireviers Nord in Empfang und brachten ihn im weiteren Verlauf für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle.

