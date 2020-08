POL-NE: Wohnungseinbrecher in Neuss und Korschenbroich erfolgreich - Polizei sucht Zeugen

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Wohnungseinbrecher in Neuss und Korschenbroich erfolgreich - Polizei sucht Zeugen

Neuss, Korschenbroich

Zwischen Samstagnachmittag (1.8.) und Montagvormittag (3.8.) stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Vellbrüggener Straße in Neuss-Norf ein. Sie gelangten über den rückwärtigen Garten an die Terrassentür und brachen diese auf. Im Haus durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Über die Beute liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Zeugen werden auch für Einbruchsversuche an der Mühlenstraße in der Neusser Innenstadt, zwischen Sonntag (2.8.), 12 Uhr und Montag (3.8.), 10 Uhr und an der Straße "An der Obererft" im Dreikönigenviertel (Neuss) am frühen Samstagmorgen (1.8.), zwischen 5 und 6 Uhr gesucht. In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht, in die Häuser einzudringen.

In Korschenbroich-Kleinenbroich gelangten Unbekannte am Montag (3.8.), zwischen 6:30 und 15 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Rhedung". Wie sie in das Treppenhaus kamen, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Weiteren hebelten sie die Tür zur Wohnung in der zweiten Etage auf und durchwühlten das Mobiliar nach Wertsachen. Auch in diesem Fall bittet die Kripo um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge (02131 300-0).

Die Polizei kann nicht überall zur gleichen Zeit sein. Deshalb melden Sie verdächtige Beobachtungen in ihrer Nachbarschaft gerne immer unmittelbar. Beschreiben Sie Personen und ihre Fahrzeuge genau, die sich auffällig für die umliegenden Grundstücke interessieren oder offenbar das Wohngebiet auskundschaften. Rufen Sie die 02131 300-0 oder im dringenden Fall auch den Notruf 110 an.

