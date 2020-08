Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fettleibiger Mann zeigt sich nackt an der Bonner Straße - Zeugen gesucht

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Eine Frau zeigte am späten Montagabend (3.8.) einen Mann an, der sich ihr, kurz nach 23 Uhr, in schamverletzender Weise gezeigt hatte. Der Verdächtige soll sich zunächst an der Bonner Straße an geparkten Autos zu schaffen gemacht haben. Als er sich von der Dame ertappt fühlte, fing er an, wirr und obszön zu reden und sich auszuziehen. Er folgte der Anzeigenerstatterin noch einige Meter und war dann plötzlich verschwunden. Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Mann, der im Alter von Ende 30 und kräftig bis fettleibig sein soll. Der etwa 185 Zentimeter große Tatverdächtige trug eine Weste über einem T-Shirt und eine graue Jogginghose. Sein Erscheinungsbild mit Dreitagebart und "zotteligem", kurzem Haar wurde von der Zeugin als sehr ungepflegt beschrieben.

Inzwischen ermittelt die Kripo und sucht nach Hinweisen auf die Identität des Unbekannten. Wer glaubt, den Mann zu kennen, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

