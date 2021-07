Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Bad Wilhelmshöhe): Schwerer Raub mit Schusswaffe auf Lebensmittelgeschäft

Kassel (ots)

Am heutigen frühgen Samstagmorgen kam es zu einem schweren Raub auf einen Bio-Markt in Kassel (Stadtteil Bad Wilhelmshöhe). Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, betrat gegen 05.35 Uhr ein bisher unbekannter männlicher Täter das Geschäft in der Wilhelmshöher Allee und raubte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld in nicht bekannter Höhe.

Der unbekannte Täter wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 20-30 Jahre alt - ca. 185 cm groß - kräftige Statur - heller Hauttyp - sprach akzentfreies Deutsch - dunkel-blonde, kurze Haare - bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, schwarzer Hosen und schwarzen Schuhen - führte eventuell einen schwarzen Rucksack mit sich

Der Täter flüchte nach der Tat mit einem vermutlich goldfarbenen Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kassel unter 0561-9100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell