Polizeidirektion Hannover

POL-H: Misburg-Nord: Tatverdächtiger zu gefährlicher Körperverletzung wiedererkannt und festgenommen

Hannover (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am 01.06.2021 zwischen drei Männern in der Stadtbahnlinie 7 hat die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter festgenommen. Ein Zeuge erkannte ihn am 18.06.2021 am Stadtbahnendpunkt in Misburg wieder und verständigte die Polizei.

Der 26 Jahre alte Zeuge benachrichtigte das Polizeikommissariat Hannover-Misburg am vergangenen Freitag gegen 12:00 Uhr und gab an, den Haupttäter einer Schlägerei von Anfang Juni wiedererkannt zu haben. Per Telefon lotste er zwei Beamte zu einem 15-Jährigen, gegen den sich nun der Tatverdacht richtet. Der Jugendliche wurde festgenommen und an seine Eltern übergeben. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen weiteren 17-jährigen mutmaßlichen Mittäter. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen der gefährlichen Körperverletzung.

Am Abend des 01.06.2021 griffen zwei Jugendliche einen 26-Jährigen in der Stadtbahn der Linie 7 an und verletzten ihn leicht. /ms, nash

Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4931415

