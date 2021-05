Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Widerstand gegen Polizeibeamte

Oberhausen (ots)

Am 16.05.2021 gegen 07:00 Uhr hat ein Zeuge eine Ruhestörung an der Hochstraße in Oberhausen gemeldet. Der Ruhestörer (44) leistete Widerstand und musste kurzfristig in Gewahrsam genommen werden.

Mehrfach waren Polizeibeamte im Rahmen von Ruhestörungen zur Hochstraße gerufen worden. Es war immer derselbe Mann, der die Ruhestörung verursachte. Während des Einsatzes gegen 07:00 Uhr verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, versuchte einer der Polizeibeamten ihn zu fixieren. Der Mann wehrte sich massiv. Mit Unterstützung wurde er schließlich fixiert und in Gewahrsam genommen. Nachdem er sich beruhigte, wurde er wieder entlassen. Verletzt wurde niemand, Anzeigen wurden erstattet.

