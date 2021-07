Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.06.2021, 08:30 Uhr - 17:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Kaiserstraße SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die vordere rechte Seitenscheibe eines weißen Hyundai i30 ein, der am Fahrbahnrand der Kaiserstraße, ca. 50 Meter südlich der Einmündung zur Poststraße, geparkt war. Er entwendete aus dem Fahrzeug Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe, das offen in der Mittelkonsole abgelegt war. Der Gesamtschaden inkl. Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell