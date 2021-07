Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.06.2021, 15:00 Uhr - 16:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Johann-Schwebel-Straße 2 SV: Bislang unbekannte Täter zerkratzten einen silber-grauen VW-Golf, der auf dem Parkplatz gegenüber der Berufsschule abgestellt war, an der rechten Fahrzeugseite. Neben zwei langen Kratzern wurde auch ein Hakenkreuz in der Größe von ca. 15 x 15 cm am rechten hinteren Seitenteil eingeritzt. Der Sachschaden beträgt ca. 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

