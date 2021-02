Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 14 Uhr in der Schlachthofstraße. Ein 25-Jähriger Mercedes-Fahrer fuhr vom Parkplatz eines Fastfood-Restaurants und übersah dabei einen 59-Jährigen Mann, der mit seinem Mercedes die Schlachthofstraße in Richtung Fahrlachstraße fuhr. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

